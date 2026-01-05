Morre Eva Schloss, sobrevivente de Auschwitz e meia-irmã de Anne Frank

afp_tickers

2 minutos

Eva Schloss, sobrevivente do Holocausto, meia-irmã póstuma de Anne Frank e trabalhadora incansável na transmissão de suas memórias aos jovens, morreu no sábado (3) em Londres aos 96 anos, anunciou sua fundação em um comunicado.

Sua família expressou neste domingo (4) sua “grande tristeza” pela perda dessa “mulher extraordinária, sobrevivente do campo de Auschwitz, educadora dedicada sobre o Holocausto, incansável em seu trabalho pela memória, pela compreensão e pela paz”.

O rei Charles III, que dançou com ela durante um evento em Londres em 2022, e sua esposa Camilla, madrinha de sua fundação Anne Frank UK, disseram estar “profundamente entristecidos”.

“Tivemos o privilégio e o orgulho de tê-la conhecido e a admirávamos profundamente”, indicou o casal real no X.

Eva Schloss cofundou essa organização em 1990 para transmitir a memória do Holocausto aos jovens e lutar contra os preconceitos.

Eva Geiringer, seu nome de solteira, nasceu na Áustria em 1929 e era criança quando os nazistas invadiram seu país.

Sua família judaica fugiu inicialmente para a Bélgica e depois para Amsterdã, nos Países Baixos, onde se instalou em frente à casa de Anne Frank, que se tornaria mundialmente famosa após sua morte graças a seu diário.

As duas meninas tinham a mesma idade e costumavam brincar juntas.

Mas, a partir de 1942, as duas famílias tiveram de se esconder para evitar a deportação. Eva e a mãe, Elfriede, o pai, Erich, e o irmão, Heinz, foram traídos dois anos depois por um simpatizante nazista.

Eles foram detidos no dia em que ela completou 15 anos e enviados ao campo de extermínio de Auschwitz em maio de 1944.

Eva, que conseguiu permanecer em contato com a mãe, foi separada do pai e do irmão, ambos mortos em cativeiro.

Pouco depois de sua libertação, em 1945, a jovem se instalou em Londres para estudar e conheceu seu futuro marido, Zvi Schloss.

Sua mãe, que retornou a Amsterdã, casou-se com o pai de Anne Frank, Otto, que estava viúvo quando voltou de Auschwitz.

O casal Schloss, que teve três filhas, obteve a nacionalidade britânica. Eva Schloss também recuperou a nacionalidade austríaca em 2021, quando tinha 92 anos.

Schloss escreveu vários livros e contou sua experiência em todo o mundo. Desde 2013, era membro da Ordem do Império Britânico.

cla/pcl/jvb/mvl/am