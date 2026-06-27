Morre o piloto que colidiu seu avião contra arranha-céu em Pequim

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Um avião de pequeno porte colidiu com o arranha-céu mais alto de Pequim na sexta-feira (26), matando o piloto e ferindo outras 13 pessoas, informaram as autoridades neste sábado (27), sem especificar a causa desse incidente incomum.

Esta é a primeira confirmação oficial do incidente, após diversos internautas terem publicado vídeos no dia anterior mostrando destroços aos pés da Torre Citic, de 528 metros de altura.

Jornalistas da AFP haviam visto um buraco em um dos andares superiores do arranha-céu. As autoridades rapidamente mobilizaram uma grande operação de segurança.

“Em 26 de junho, às 17h55 (…), uma aeronave esportiva leve monomotor de dois lugares colidiu com um prédio alto durante o voo. O piloto, único ocupante a bordo, morreu. Treze pessoas ficaram feridas no local”, informaram as autoridades do distrito de Chaoyang, em Pequim, onde o incidente ocorreu, na plataforma de mídia social WeChat.

“As autoridades competentes continuam investigando as circunstâncias do incidente”, acrescentou o comunicado.

A Torre Citic tem 108 andares e capacidade para cerca de 12.000 funcionários. Ela está localizada em um distrito comercial na zona leste de Pequim, muito perto da sede da emissora pública CCTV.

O incidente chamou a atenção em uma cidade como Pequim, que está sujeita a medidas de segurança muito rigorosas.

bur-ehl/avl/pb/aa