Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Robert Redford, figura emblemática do cinema americano que trabalhou por seis décadas à frente e atrás das câmeras, morreu nesta terça-feira (16) em Utah aos 89 anos, anunciou sua agente.

Redford faleceu enquanto dormia “em sua casa em Sundance, nas montanhas de Utah, o lugar que ele amava, cercado por seus entes queridos”, disse sua agente Cindi Berger em um comunicado. A família “pede respeito à sua privacidade”, acrescentou, sem informar a causa da morte.

O galã de sardas e cabelos loiros desalinhados estreou em grande estilo ao lado de Paul Newman como o simpático criminoso Sundance Kid no faroeste “Butch Cassidy” (1969). Também estrelou outros grandes clássicos, como “Golpe de Mestre” (1973) e “Todos os Homens do Presidente” (1976).

Após 20 anos como ator, ele foi para trás das câmeras e se tornou um diretor oscarizado, além de cofundar o Festival de Sundance para cineastas independentes em ascensão.

Ativista ambiental engajado, Redford também lutou pela preservação da paisagem natural e dos recursos de Utah, onde morava.

Nascido Charles Robert Redford Jr. em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia, era filho de um contador.

Redford teve quatro filhos com a primeira esposa, Lola Van Wagenen, mas um deles faleceu ainda bebê.

Em 2009, casou-se com a artista alemã e sua namorada de longa data Sibylle Szaggars.

– “Querido amigo” –

Redford ganhou o Oscar de Melhor Diretor com “Gente como a Gente” (1980), além de uma estatueta dourada honorária em 2002.

“O trabalho de Robert Redford como ator, diretor e produtor sempre representou o homem como ele mesmo: o intelectual, o artista, o caubói”, descreveu a atriz americana Barbra Streisand ao lhe entregar o Oscar honorário por sua trajetória.

Ele recebeu sua única indicação ao Oscar de Melhor Ator com a interpretação de um artista da década de 1930 em “Golpe de Mestre” (1973).

Sua morte causou comoção e rendeu homenagens. “Um dos leões faleceu”, expressou Meryl Streep, que atuou junto a Redford em “Entre Dois Amores” (1985). “Descanse em paz, meu querido amigo”, acrescentou a atriz em um breve comunicado.

Jane Fonda, colega ativista de Redford, fez uma homenagem comovente. “Foi um golpe duro esta manhã quando li que Bob havia partido. Não consigo parar de chorar. Ele significou muito para mim e era uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Defendeu um Estados Unidos pelo qual devemos continuar lutando”, expressou.

Para Barbra Streisand, cada dia no set de filmagens com Redford era “emocionante, intenso e pura alegria”. Ela definiu o colega como “um dos mais refinados atores da história”.

O presidente Donald Trump também elogiou o ator. “Robert Redford teve uma sucessão de anos em que não havia ninguém melhor”, disse Trump à imprensa ao sair da Casa Branca e um jornalista informou-lhe sobre a morte do ator. “Houve uma época em que ele era o mais popular. Acho que ele foi grande”.

Um dos papéis mais aclamados de Redford foi justamente ambientado na cena política: “Todos os Homens do Presidente” (1976), que conta a história dos dois jornalistas que expuseram o escândalo do caso Watergate, que terminou com a renúncia do presidente americano Richard Nixon.

– “Redefiniu o cinema” –

O Festival de Cinema de Sundance, que se celebra anualmente nas montanhas de Utah, foi um dos grandes feitos de Redford, que o lançou em 1985 com o objetivo de promover produções independentes.

Criado para promover diretores descontentes com o cinema comercial e carente de diversidade de Hollywood, a mostra impulsionou cineastas renomados como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino e Steven Soderbergh.

“Estamos muito tristes pela perda de nosso fundador e amigo Robert Redford”, manifestou-se o Instituto Sundance em um comunicado.

“A visão de Bob de ter um espaço e uma plataforma para vozes independentes lançou um movimento que, quatro décadas depois, inspirou gerações de artistas e redefiniu o cinema nos Estados Unidos e no mundo”, acrescentou.

