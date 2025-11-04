Morre trabalhador resgatado após colapso de torre medieval em Roma

Um trabalhador resgatado dos escombros de uma torre medieval que desabou parcialmente no centro de Roma, faleceu nesta terça-feira (4, data local) após ser hospitalizado, informou a imprensa italiana, citando fontes médicas.

O trabalhador, identificado como Octay Stroici, de 66 anos e nacionalidade romena, ficou preso nos escombros depois que parte do interior da Torre dei Conti desabou, juntamente com uma seção da fachada.

Stroici permaneceu consciente durante as mais de 11 horas de resgate, antes de ser internado em um hospital em condição crítica, segundo o Ministério das Relações Exteriores romeno.

Ele foi internado com parada cardiorrespiratória e os médicos tentaram reanimá-lo por mais de uma hora, disse o hospital Umberto I à agência de notícias italiana Ansa.

“Apesar disso, a atividade cardíaca espontânea não pôde ser restaurada”, e sua “morte foi declarada à 0h20 [20h20 da segunda-feira em Brasília]”, acrescentou o hospital.

O acidente ocorrido na segunda-feira levantou uma nuvem densa de poeira branca e deixou escombros na rua.

A torre, que estava sendo reformada, fica em uma área movimentada, perto do Coliseu. Outros três trabalhadores que estavam no monumento foram resgatados. Um deles foi transferido para o hospital em estado crítico, informou um porta-voz dos bombeiros.

O prefeito de Roma, Lamberto Giannini, e o ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli, visitaram o local enquanto os bombeiros isolavam a rua. Um repórter da AFP testemunhou um segundo desabamento parcial da torre pouco antes das 13h.

Os bombeiros usaram guindastes para acessar as janelas da torre, e um drone para inspecionar o local. Um dos trabalhadores resgatados, que se identificou como Ottaviano, 67, disse que conseguiu escapar por uma sacada. “Não era seguro. Só quero ir para casa.”

A Torre dei Conti, que data do início do século XIII, estava sendo restaurada com financiamento da União Europeia.

