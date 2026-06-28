Mortos por terremotos na Venezuela ultrapassam os 1.400 e milhões são afetados

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Os dois terremotos que atingiram a Venezuela deixaram até agora mais de 1.400 mortos, dezenas de milhares de desaparecidos e milhões de pessoas afetadas.

O estado costeiro de La Guaira, vizinho a Caracas, foi o mais atingido pelos dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, que sacudiram o país com apenas alguns segundos de intervalo, às 18h04 (horário de Caracas) de quarta-feira.

“Após três dias, o padrão é que as pessoas não estejam mais vivas, mas, graças a Deus, ainda podemos encontrar pessoas com sinais vitais”, disse à AFP, em La Guaira, um socorrista salvadorenho que pediu para não ser identificado.

Um menino de 11 anos foi resgatado com vida dos escombros no norte do país na noite de sábado.

“Há poucos minutos, um menino de 11 anos foi resgatado com vida em Caraballeda. Nestes momentos, cada vida representa esperança para a Venezuela”, afirmou a presidente interina, Delcy Rodríguez, em uma publicação no X, acompanhada de um vídeo do resgate.

A cidade litorânea de La Guaira assemelha-se a uma zona de guerra, com edifícios que desabaram como castelos de cartas, agora reduzidos a montes de areia e escombros.

Os esforços de resgate continuam, mesmo enquanto a população local não esconde sua revolta com a assistência lenta e insuficiente do governo nas buscas por sobreviventes entre os escombros.

Marlon Ochoa, sobrevivente do desabamento de um prédio em La Guaira, conta que procura nos escombros por sua mãe, sua esposa e seu filho, todos desaparecidos quando o edifício ruiu.

“Ainda não vejo as autoridades assumindo o controle da situação nesta área”, disse ele à AFP, desesperado.

“As pessoas aqui estão furiosas; precisamos de ajuda. Há pessoas vivas [sob os escombros], mas nos faltam mão de obra e ferramentas”, acrescentou.

A ONU estima que os terremotos podem afetar quase sete milhões de pessoas e causar prejuízos de 6,7 bilhões de dólares (34,6 bilhões de reais), o equivalente a 6% do PIB dessa nação produtora de petróleo.

A Venezuela é um país sísmico, embora não tenha registrado nenhum grande terremoto desde 1997.

– “Muito caótico” –

O aeroporto internacional que atende Caracas, fechado devido a danos causados pelos terremotos, reabriu parcialmente no sábado e recebe voos de carga com ajuda dos Estados Unidos, informou a repórteres uma autoridade americana de alto escalão, sob condição de anonimato.

A autoridade também destacou que o “USS Fort Lauderdale”, um navio militar anfíbio, encontra-se agora na costa da Venezuela, o que viabilizará voos de resgate em La Guaira.

Os Estados Unidos ofereceram 150 milhões de dólares (775 milhões de reais) e o envio de dois navios de guerra, aviões de transporte e helicópteros para apoiar a Venezuela.

Equipes internacionais de busca e resgate de 21 países também mobilizaram-se para prestar assistência.

“Está tudo muito caótico; faz calor e há uma desorganização total. Esperamos que ainda haja pessoas para serem encontradas”, disse Craig Demeillon, um bombeiro australiano de 43 anos.

O balanço oficial mais recente registra 1.430 mortos, 3.238 feridos e centenas de desaparecidos — números muito inferiores à estimativa de mais de 50 mil citada pelas Nações Unidas.

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