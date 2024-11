MP da França pede cinco anos de prisão para Marine Le Pen

O Ministério Público (MP) da França pediu nesta quarta-feira (13) cinco anos de prisão – dois deles de prisão efetiva – e cinco de inelegibilidade para a líder da extrema direita e ex-candidata à Presidência Marine Le Pen, por um caso de desvio de dinheiro público quando ela era eurodeputada.

O tribunal de Paris julga até o fim do mês Marine e seu partido, o RN, além de outras 24 pessoas, por suspeita de terem pago funcionários com dinheiro do Parlamento Europeu entre 2004 e 2016.

O MP solicitou a execução provisória da pena, ou seja, a sua aplicação desde o momento da condenação, mesmo que Marine recorra. Ela negou a existência de “um sistema” de desvio de fundos, e denunciou o que chamou de “violência” e “indignidade” do pedido da acusação.

Marine Le Pen já disputou três vezes a Presidência da França. Em 2017 e 2022, ela chegou ao segundo turno, quando foi derrotada pelo liberal Emmanuel Macron. Na última ocasião, obteve mais de 41% dos votos.

