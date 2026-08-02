MP do Peru investiga acidente de avião de pequeno porte perto das Linhas de Nazca

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O Ministério Público do Peru informou neste domingo (2) que está investigando o acidente de um avião de pequeno porte que transportava turistas estrangeiros para observar as milenares Linhas de Nazca e que causou a morte das 13 pessoas a bordo.

Sete italianos, dois alemães e dois espanhóis morreram, junto com dois peruanos integrantes da tripulação, quando um Cessna Caravan C-208 caiu no sábado, pouco depois das 13h no horário local (15h de Brasília). A aeronave havia decolado do aeroporto de Pisco, a cerca de 240 km de Lima. As vítimas tinham entre 24 e 78 anos, informaram as autoridades.

Concluídas as diligências no local do acidente, “a investigação continuará em coordenação com as autoridades competentes para determinar as causas que deram origem a esse lamentável acidente aéreo”, informou o Ministério Público em comunicado.

Devido ao estado em que os corpos foram recuperados, “serão realizados exames de DNA, que permitirão estabelecer cientificamente a identidade das vítimas para sua posterior entrega aos familiares”, acrescentou.

“Minhas sinceras condolências pelo trágico acidente aéreo ocorrido no Peru, no qual também morreram sete cidadãos italianos”, escreveu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, na rede social X.

O governo da presidente Keiko Fujimori já iniciou as investigações sobre o ocorrido, declarou a jornalistas o ministro do Comércio Exterior, Rogers Valencia.

Até o momento, “só se sabe que o piloto relatou problemas mecânicos antes do acidente”, embora ainda não tenha sido estabelecido se houve uma falha no motor, afirmou.

“O avião explodiu, aparentemente em consequência do impacto. Não foi uma explosão anterior à queda”, disse, por sua vez, Carlos Cordero, da Comissão de Investigação de Acidentes de Aviação do Ministério dos Transportes.

A empresa peruana AeroDiana, que operava a aeronave acidentada, informou em comunicado que “colabora plenamente com as autoridades, colocando à disposição todas as informações necessárias para esclarecer as causas do acidente”.

As Linhas de Nazca, um dos principais atrativos turísticos do Peru, são geoglifos com mais de 2 mil anos de antiguidade, compostos por figuras geométricas e de animais, que só podem ser apreciados do alto.

Pisco conta com um pequeno aeródromo de onde operam dezenas de aviões de pequeno porte, com intenso movimento de passageiros, principalmente turistas estrangeiros.

Acidentes semelhantes já ocorreram. Em 2022, a queda de um avião de pequeno porte deixou sete mortos, entre eles dois chilenos e três holandeses.

Em outubro de 2010, quatro turistas britânicos e dois tripulantes peruanos morreram na queda de um avião de pequeno porte da companhia AirNasca, após sobrevoar as Linhas de Nazca.

cm/ad/am