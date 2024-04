MPF e PF investigarão embarcação encontrada com pessoas mortas no Pará

(Reuters) -O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal do Pará informaram por meio de comunicados neste sábado que iniciarão investigações após notícias sobre uma embarcação encontrada com corpos em estado de decomposição no litoral do Pará.

A Polícia Federal afirmou que especialistas e equipes forenses foram mobilizados para o local.

“Um dos principais objetivos é descobrir quem eram as pessoas no barco, usando protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI). O inquérito é de responsabilidade da PF no Pará”, disse o comunicado.

Ainda não se sabe a quantidade, nacionalidade e causa da morte das vítimas, segundo a PF.

O MPF disse que algumas notícias, publicadas na imprensa paraense, apontaram que há 20 corpos na embarcação. A Reuters não conseguiu verificar esta informação de forma independente.

O procurador-chefe do MPF no Pará, Felipe de Moura Palha, determinou a abertura de investigação na área criminal e de investigação na área cível, que será realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a defesa de direitos humanos, disse o comunicado.

Segundo a imprensa paraense, a embarcação teria sido encontrada por pescadores em área conhecida como Barra do Quatipuru, próxima à praia de Ajuruteua, em Bragança, nordeste do Estado.

Circulam nas redes sociais vídeos que supostamente mostram pescadores descobrindo um barco à deriva.

A polícia e o governo locais não responderam imediatamente ao pedido de comentários da Reuters.

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro, e Steven Grattan, em São Paulo)