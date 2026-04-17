Mulher esquece pacote com 20 tarântulas em trem na Alemanha
Vinte tarântulas devidamente embaladas foram encontradas em um trem regional na estação de Tübingen, no sudoeste da Alemanha, depois que sua proprietária esqueceu um pacote, informou a polícia federal de Stuttgart nesta sexta-feira (17).
Os fatos ocorreram na quinta-feira, quando o maquinista de um trem que fazia o trajeto entre as estações de Herrenberg e Tübingen alertou as autoridades após descobrir a bordo um pacote com a inscrição “aranhas e escorpiões”.
Ao chegar à estação de Tübingen, os agentes policiais abriram o pacote e descobriram cerca de vinte tarântulas devidamente embaladas, segundo o comunicado.
Os animais foram apreendidos enquanto se identificava a proprietária, uma mulher de 31 anos, que foi localizada rapidamente. Ela recuperou o seu estranho pacote no mesmo dia.
Segundo a polícia de Stuttgart, procurada pela AFP, o incidente não alterou o tráfego ferroviário e a passageira não corre o risco de sofrer qualquer ação judicial.
