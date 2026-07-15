Mulheres denunciam ex-dirigente de agência de modelos Elite por estupro

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Seis mulheres, a maioria americanas, apresentaram uma queixa em Paris, nesta quarta-feira (15), por estupro e tráfico de pessoas contra Gérald Marie, ex-dirigente da prestigiada agência de modelos Elite, informou à AFP o advogado das denunciantes, Mathias Darmon.

Estas seis denúncias, com constituição de parte civil, estão inscritas “na linha da denúncia de 5 de junho de 2026 apresentada por Carré Otis” em Paris, explica Darmon. Esta americana de 57 anos, ex-supermodelo dos anos 1980-1990, acusa Marie de “estupros de menores cometidos quando ela tinha 17 anos” e de “tráfico de pessoas”.

Otis garante que os fatos teriam ocorrido na casa do ex-dirigente em meados da década de 1980, na ausência de sua antiga esposa, a supermodelo Linda Evangelista.

As seis denunciantes solicitam o início do processo contra o ex-diretor de mais de 70 anos.

Atualmente, elas têm entre 45 e 60 anos, e uma delas era menor de idade no momento dos supostos ocorridos, segundo seu advogado.

Nas queixas apresentadas ao Tribunal Judicial de Paris, destacam-se as “declarações concordantes” das denunciantes.

Gérald Marie “teria aproveitado, durante décadas, a posição de autoridade, influência e poder conferida por suas funções para obter relações sexuais forçadas com numerosas mulheres jovens, algumas das quais eram menores de idade no momento dos fatos”, diz o texto.

Algumas das seis denunciantes apresentaram uma primeira queixa em 2020 ou 2021, mas outras duas o fazem “pela primeira vez”, afirmou Darmon.

Questionada pela AFP, Céline Bekerman, advogada de Marie, ressaltou que seu cliente “nega categoricamente estas acusações” e afirmou que elas “já foram examinadas no âmbito de uma investigação exaustiva conduzida pela Promotoria de Paris”.

Em 2023, a Promotoria arquivou a denúncia apresentada pela ex-jornalista da BBC Lisa Brinkworth contra Marie por prescrição do crime.

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