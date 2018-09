Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 13:18 09. Setembro 2018 - 13:18

Enquanto o Google celebra seu vigésimo aniversário, o canal suíço SRF perguntou a vários especialistas como a empresa influenciou a mídia e a publicidade na Suíça.

O Google não apenas mudou o mundo, mas também transformou o mercado publicitário suíço. A publicidade tradicional em outdoors ainda continua forte no país. As vendas de publicidade em outdoors aumentaram ligeiramente na Suíça nos últimos dez anos, passando de CHF418 milhões (US$ 430 milhões) em 2008 para CHF452 milhões em 2017.

No entanto, como um dos maiores atores do ramo, o Google teve um impacto significativo nas principais organizações de mídia. As vendas de publicidade da mídia suíça caíram de 2,4 bilhões de francos suíços em 2008 para 1,1 bilhão de francos suíços em 2017.

As organizações de mídia tiveram que se ajustar ao papel da publicidade digital. Marc Walder, CEO da Ringier, um dos maiores grupos de mídia da Suíça, disse que cerca de 70% das vendas e receitas da empresa vêm de coisas que não têm nada a ver com jornalismo, mas são o resultado de transações digitais através de plataformas de mídia.

Estima-se que as receitas de publicidade do Google na Suíça sejam superiores a 1 bilhão de francos. Isso ajudou a publicidade nos motores de busca a abocanhar 1,4 bilhão de francos dos 6,4 bilhões do mercado publicitário suíço.



