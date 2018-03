A primeira loja self-service na Seidengasse em 1948.

O fundador do Migros Gottlieb-Duttweiler foi uma figura bastante controversa. Seus planos para mercados self-service foram recebidos desdenhosamente pelos donos de pequenas lojas e pela mídia. Na foto, ele é ridicularizado na forma de um boneco de papel-machê durante o carnaval de Basileia em 1948.

Interior da primeira loja self-service do Migros na Seidengasse em Zurique, 1948. Projeto muito bem pensado: o plano da loja com indicações de como os clientes deveriam circular em torno das gôndolas de produtos no primeiro mercado self-service do Migros em Zurique. Funcionárias preparam suas caixas registradoras na primeira loja Migros, em 1948. Migros, 1991 em Zurique. Produtos prontos para serem adquiridos, expostos até do lado de fora da loja. O self-service vingou.

