Bildergalerie mit stimmungsvollen Bildern über Waldpilze und das Sammeln dieser.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Outubro de 2018 12:30 27. Outubro 2018 - 12:30

Outono é a temporada de cogumelos na Europa do Norte. Nessa época, muitos suíços vão às florestas para colhê-los e preparar pratos tradicionais. Porém alguns deles são venenosos. Uma escola ensina os amantes da iguaria a identificá-los.



Cogumelos são a base de muitos pratos típicos na Suíça, seja o picado à zuriquense ou até pratos com carne de caça. Eles são encontrados nos supermercados, mas também em estado natural nas florestas.



Nicola Wernke e Johannes Kurt conheceram-se na escola de cogumelos. Ele colhe as iguarias desde a infância e ela é uma especialista em identificar os cogumelosLink externo, trabalhando para um governo local e evitando, assim, que as pessoas possam se envenenar com os fungos mais perigosos. Os dois agora estão juntos para ensinar os amantes do cogumelo em um curso especial.



"É preciso desenvolver um sentido para poder identificar os cogumelos e também conhecer mais sobre eles", explica Kurt. No curso, os dois monitores oferecem informações sobre mais de 50 tipos de cogumelos encontrados na Suíça.



O número de envenenamentos através do consumo de cogumelos aumentou nos últimos anos. Para informar os colhedores, as prefeituras oferecem serviços de "controladores", que ajudam a identificar os fungos e separar os mais perigosos ao consumo humano. "Você não pode errar na hora de comer um", afirma Kurt.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português