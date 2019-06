70.000 ginastas de toda a Suíça são esperados em Aarau para o 76º Festival Federal de Ginástica.

O evento de dez dias, que começa em 13 de junho, é organizado pela Federação Suíça de Ginástica e é uma das maiores celebrações federais na Suíça.

O festival estreou em 24 de abril de 1832, também na cidade de Aarau, no norte da Suíça. Apenas algumas dezenas de atletas participaram, mas logo passou a atrair dezenas de milhares de participantes. No início, o evento era realizado anualmente, depois foi deixado de lado durante 1912-1922 e 1936-1947, mas desde 1972 ocorre a cada seis anos, percorrendo o país.

Este ano, ele retorna a Aarau, com um aumento de 15% nos inscritos desde 2013, mostrando que sua popularidade não para de crescer.



O papel das mulheres

As mulheres foram excluídas do festival durante o século XIX, pois festivais de ginástica eram abertos apenas para homens de classe média e alta.

O primeiro dia das mulheres foi realizado para marcar os jogos do centenário em 1932. Mas as disciplinas das mulheres foram separadas das masculinas e ocorreram na semana anterior. Foi só depois que as mulheres obtiveram o voto em nível nacional em 1971 que as competições femininas com classificações oficiais e vencedoras foram realizadas pela primeira vez em 1972. Mulheres e homens competem em conjunto desde 1991.

Cerca de 60.000 ginastas participaram do último Festival Federal de Ginástica em 2013, incluindo 17.000 crianças e jovens. O evento foi assistido por 100.000 pessoas.

