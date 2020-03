Antes do governo suíço decidir o fechamento das pistas de esqui na metade de março, algumas estações ainda recusaram. Afinal, muitas regiões alpinas dependem do turismo para sobreviver. O esporte faz parte do DNA de todas as gerações.

O Museu Alpino SuíçoLink externo está fechado. Mas antes do governo aplicar as medidas de proteção, a instituição localizada em Berna ainda conseguiu organizar uma exposição intitulada "Achados e Perdidos das Memórias". Nela são exibidos antigos equipamentos de esqui, troféus do passado e até radiografias de ossos partidos em acidentes de pista. A grande parte dos objetos foi doado pelo público.

Heinz e Käthi exibindo os seus esquis fabricados pela empresa Kneissl. Imagem é parte de uma exibição no Museu Alpino em Berna.

(Swiss Alpine Museum)

Como em muitas instituições culturais do país, e em toda a Europa, os acervos estão disponíveis agora só através da internet. O siteLink externo do museu em Berna mostra algumas das imagens exibidas na exposição e que também fazem parte de um livro dedicado ao tema. A coleção de cartões postais montada ao longo das últimas décadas mostra como o esporte era vivido pelos suíços.

O número de turistas nas pistas de esqui diminuiu drasticamenteLink externo desde a temporada 2008/09 até 2016/17. Curiosamente, jovens (menos de 30 anos) redescobrem o esporte e se juntam a outras gerações para encher as estações alpinas.



As mudanças climáticas também têm um impacto significativo sobre o esqui. A neve se tornou escassa nas montanhas. Hoje, para encontrá-la, é necessário subir cada vez mais nas alturas. Por isso não são poucos os suíços a ter lembranças dos dias em que esquiar era tão comum como passear nas ruas.





'Schnee von gesternLink externo', é o título do novo livro sobre a cultura do esqui, com imagens da coleção do Museu Alpino Suíço.

Aqui termina o infobox

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram