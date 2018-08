O ex-presidente da FIFA Sepp Blatter, o fundador do Fórum Econômico Mundial Klaus Schwab (no meio) e o secretário-geral da ONU Kofi Annan jogam mini bolas de futebol durante uma sessão chamada "O Impacto do Esporte no Mundo" em Davos, 25 de janeiro de 2006. (Keystone/AP/Michel Euler)