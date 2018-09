Este conteúdo foi publicado em 3 de Setembro de 2018 14:24 03. Setembro 2018 - 14:24

Investimento básico em prevenção poderia ter evitado tragédia que destruiu patrimônio brasileiro e mundial.

Consultor em conservação preventiva e restaurador de papéis e obras de arte, Maurício Pinheiro restaurou a tese da teoria da relatividade de Einstein guardada na Biblioteca Nacional Suíça, instituição para qual colabora, bem como outros museus e coleções da Suíça.

Para Pinheiro, a tragédia que destruiu um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas poderia ter sido evitada se algumas medidas de base fossem tomadas na área da prevenção e combate contra incêndios, que incluiriam, entre outras, controles dos hidrantes que não funcionavam em torno do museu.

Lembrando o cotidiano do seu trabalho nas instituições culturais e museus da Suíça, Maurício Pinheiro ressalta a importância dada no país à questão da prevenção, onde são gastas algumas horas do seu trabalho diário, mas que podem evitar perdas inestimáveis.

