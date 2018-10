Este conteúdo foi publicado em 15 de Outubro de 2018 17:00 15. Outubro 2018 - 17:00

Para o governo suíço, a digitalização é o futuro e ela deve se desenvolver sem regulamentação. A automação é muitas vezes sinônimo de cortes de empregos, mas para uma empresa na Suíça central, isso significou a contratação de mais funcionários.

A Alpnach NormLink externo, fabricante de móveis de Obwalden, na Suíça central, mostrou à televisão pública suíça, SRF, como a empresa conseguiu se modernizar sem demitir pessoal.

Abraçando a "Indústria 4.0"

Em um estudo de 2018 realizado pela consultoria EY com mais de 650 empresas suíças e alemãs, quase metade das empresas suíças entrevistadas disseram que, como a Alpnach Norm, adotaram a “Indústria 4.0”, que engloba automação, troca de dados nas tecnologias de fabricação, sistemas ciberfísicos, computação cognitiva e nuvem.

As empresas suíças pesquisadas investem uma média de 4,9% do seu faturamento em soluções da Indústria 4.0. Um terço planeja aumentar os gastos em mais de 5% em 2018. No entanto, a maioria pensa que altos custos de investimento são um obstáculo à implementação e que a falta de trabalhadores qualificados desacelera o desenvolvimento.

A disseminação da digitalização na produção industrial suíça ficou evidente na recente conferência do SINDEX Link externo em Berna. Simon Ryser, diretor da Schneider Electric SchweizLink externo, que está tentando trazer a realidade aumentada para a fábrica, disse à SRF: “Hoje em dia, o foco está em como os compradores podem se beneficiar especificamente. O primeiro grande hype acabou”. No entanto, Rene Brugger, presidente da Swiss Technology NetworkLink externo, reconheceu que existe um trade-off entre empregos e automação. “Mas sem automação, a competitividade é perdida. E isso custaria ainda mais empregos”.

