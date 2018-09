Esse simpatizante do separatismo do Jura retorna à casa após celebrar o trigésimo aniversário do plebiscito de 23 de junho de 1974. (Keystone)

A pedra foi roubada mais uma vez 2005. No seu lugar, os autores deixam um paralelepípedo pintado com o motivo da bandeira do Jura. (Keystone/Peter Michel)

A famosa pedra Unspunnen (83,5 kg), utilizada em manifestações folclóricas na Suíça, foi roubada de um museu pelos separatistas em 1984. Dezessete anos depois, decorada com estrelas europeias, é oferecida a Shawne Fielding Borer, esposa do embaixador da Suíça em Berlim e diretor da exposição nacional expo.02. (Keystone / Roger Meier).

François Lachat, presidente da Constituinte do Jura, anuncia o resultado do plebiscito em Delémont, em 24 de setembro de 1978. (Keystone)

Personalidade polêmica do separatismo: Roland Béguelin vota no dia histórico de 24 de setembro de 1978. A população suíça aprova a criação do novo cantão por 82,3% dos votos. (Keystone)

Manifestantes contrários ao separatismo em Moutier. Na época da histórica votação de 24 de junho de 1974, os habitantes do Jura aceitaram por uma pequena maioria a separação do cantão de Berna. (Keystone)

Em 1969, o livro "Defesa Civil" é distribuído em todas as residências do país a pedido do governo. Ele contém instruções para resistir a um possível ataque das forças do Pacto de Varsóvia. Em 29 de novembro de 1969, jovens do Jura queimam centenas de cópias em frente ao Parlamento federal em Berna. (Keystone)

Jovens do grupo "Bélier" atrapalham uma sessão do Parlamento suíço em 11 de dezembro de 1968. (Keystone)

Em 1983, ativistas do grupo denominado "Bélier", o movimento autonomista da juventude do Jura, queimam com substâncias químicas a grama do estádio Wankdorf de Berna para registrar "O Jura livre". (Keystone)

Este conteúdo foi publicado em 24 de Setembro de 2018 15:26 24. Setembro 2018 - 15:26

Fazem quarenta anos: em 24 de setembro de 1978, os eleitores e os cantões suíços aceitaram nas urnas a criação do cantão do Jura. Essa separação amigável do cantão de Berna ocorreu após anos de protestos e agitações.

A criação do novo cantão foi aceita por 82,3% dos votos e por todos os cantões. Com a decisão, os municípios de Delémont, Porrentruy e Franches-Montagnes se separaram do cantão de Berna para formar o novo cantão do Jura, o 26º da Confederação Suíça.

Durante muito tempo em pose do Bispado da Basileia, depois agregado à França por um curto período durante a Revolução e o Império, o Jura foi cedido ao cantão de Berna durante o Congresso de Viena em 1815. A integração dessa minoria francófona e católica em um cantão de maioria germanófona e protestante sempre foi tensa. Nos anos 1960 o protesto da população aumentou.

Finalmente a “disputa jurassiana” se resolveu através do voto. Quarenta anos depois da sua criação, o tema ainda continua ser bastante vivo.

De maioria protestante, a parte sul do “Jura histórico” recusou se integrar ao novo cantão. Porém a população de Moutier, a cidade mais importante da região, aceitou em 18 de junho de 2017 a se integração ao cantão do Jura. O voto ainda é contestado na Justiça por grupos contrários à fusão.

