André van Sprundel é um empresário de sucesso, com um hobby pouco comum. É a única pessoa no país que vende sorvete aos banhistas de barco.

Van Sprundel cresceu no vale Klöntal, no leste dos Alpes suíços. Ele fez um aprendizado de comércio, mas estava muito mais interessado em informática e continuou a estudar nesse campo. Como resultado, o pub de seus pais foi um dos primeiros estabelecimentos na Suíça a ter um website.

Em 2000, ele fundou uma empresa de TI e, em 2014, assumiu o pub de seus pais - sempre fiel ao seu hobby: passear com sua pequena filha, de costa a costa em seu barco, o Ice Dream Express, para vender sorvete.

O Klöntal e seu lago moram no coração de Van Sprundel. "As montanhas escarpadas, o vale estreito e o lago cintilante me fazem sentir em segurança", diz ele. "Tenho que vir aqui pelo menos uma vez por semana; quando isso não é possível, olho para o vale através da webcam.

Ele escreveu um livro sobre a região e montou um site com informações sobre história, geografia e dicas de caminhadas.

"Quero mostrar aos visitantes e aos habitantes locais tudo o que temos para oferecer nesta bela região.”





Adaptação: Fernando Hirschy, swissinfo.ch

