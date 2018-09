Este conteúdo foi publicado em 7 de Setembro de 2018 14:30 07. Setembro 2018 - 14:30

Na Suíça, o poder do Estado está distribuído em três níveis: o governo federal, os 26 cantões e os 2222 municípios. Esse federalismo garante a diversidade do país. O cientista político Sean Müller pesquisa a linha do tempo da democracia neste país minúsculo, mas heterogêneo.





Laboratório da democracia Como tornar a democracia mais democrática? Na nossa série de vídeos, jovens cientistas políticos apresentam análises e soluções. Como tornar a democracia mais democrática? Na nossa série de vídeos, jovens cientistas políticos apresentam análises e soluções.

O que têm em comum uma cidadã do Appenzell com um cidadão genebrino, o que conecta o Ticino com a Turgóvia (Thurgau)? Certamente algo além do passaporte vermelhinho.

A Suíça é um país de muitas diferenças e grande união. Muitas línguas, muitas culturas: o federalismo é a garantia de que cantões e comunas possam manter e viver suas peculiaridades, suas diversas identidades, e que a Suíça, como país, não desmorone.

No Laboratório de Democracia, série de vídeos da plataforma #DearDemocracy, o cientista político Sean Müller, da Universidade de Berna, diz como a interação dos três níveis funciona e onde pode-se localizar os conflitos intrínsecos do sistema. Ele também compara a prática suíça com o federalismo de outros países.



