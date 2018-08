Este conteúdo foi publicado em 9 de Agosto de 2018 17:30 09. Agosto 2018 - 17:30

Com temperaturas da água superiores a 27 graus, um grande número de peixes está morrendo no Reno e em outros rios da Suíça. O peixe-sombra, que gosta de águas frias - membro da família do salmão - foi particularmente atingido na região de Schaffhausen, no norte da Suíça.

Mais de uma tonelada de peixes mortos já foram retiradas do Reno, informou a administração da pescaria do cantão de Schaffhausen.

O aumento nas mortes de peixes sugere que as medidas de resgate tomadas até agora estão sendo insuficientes. As temperaturas são simplesmente altas demais. A seção entre a parte inferior do Lago de Constança e as Cataratas do Reno é a mais afetada. Autoridades dos cantões ribeirinhos esperam que as temperaturas recordes de 2003 não se repitam.

A Federação Suíça de Pesca também está preocupada com o destino dos peixes nas hidrovias do Planalto Central, outro habitat para os peixes-sombra.



