Escritórios vazios em toda a Suíça. O governo recomenda "homeoffice" na medida do possível, um esforço para frear a disseminação do coronavírus. A swissinfo.ch hoje é feita em casa.

O funcionário não pega mais o trem ou metrô. As tarefas são feitas no computador de casa. As conferências, por Skype. Muita coisa mudou na Suíça desde que a pandemia chegou. Porém é importante seguir as recomendações dos virólogos ou autoridades sanitárias, pois o principal objetivo é evitar que o sistema de saúde colapse.

Porém estar em casa não significa apenas conciliar a vida privada com o trabalho. O tempo ganho pode ser utilizado para outras atividades, antes esquecidas em meio ao estresse do coditiano. Os jornalistas da swissinfo.ch não são uma exceção.







Adaptação: Alexander Thoele

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram