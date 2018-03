Quinta-feira, 13 de dezembro de 2007 - Eveline Widmer-Schlumpf aceita entrar no governo

Este conteúdo foi publicado em 13 de Dezembro de 2007 15:02 13. Dezembro 2007 - 15:02

Eleita ontem para o Conselho Federal contra a vontade do seu partido, a União Democrática do Centro (UDC), Eveline Widmer-Schlumpf aceita a escolha. Ela substituirá Christoph Blocher. Ao mesmo tempo a UDC decidiu partir para a oposição e retira o apoio do seu grupo parlamentar a Eveline Widmer-Schlumpf e Samuel Schmid, seus dois ministros no governo. O sistema da concordância acaba na Suíça.

