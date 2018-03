Este conteúdo foi publicado em 23 de Junho de 2006 20:57 23. Junho 2006 - 20:57

Depois de vários desabamentos, com mortes e prejuízos de milhões de francos, técnicos fazem explodir 5.500 metros cúbicos de rochas da montanha Gurtnellen, no cantão de Uri (centro da Suíça). A auto-estrada do Gotthard, o mais importante eixo rodoviário da Suíça, continuará dias ou semanas bloqueada.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.