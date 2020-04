Os profissionais da saúde do Hospital Cantonal de Friburgo estão fazendo o seu melhor em meio a uma escassez geral de pessoal, equipamentos e zonas protegidas.

Friburgo é um cantão agrário próximo à capital suíça Berna, com mais de 300.000 habitantes. Cerca de 15% da população tem mais de 65 anos e, portanto, corre alto risco se for infectada pelo coronavírus. Atualmente, o hospital está se esforçando para aumentar a capacidade para lidar com um pico potencial de pacientes da Covid-19. A missão é aumentar o número de leitos e aumentar o número de unidades de terapia intensiva para quatro. As enfermarias do hospital também têm de ser adaptadas para minimizar o risco de infecção.

"Elas não estão preparadas para a situação atual: não proporcionam um nível de isolamento suficiente para proteger o pessoal", diz o médico responsável, Govind Sridharan, no blog do hospital.

Além de preparar zonas seguras, o hospital também tem que arrumar equipamentos, incluindo respiradores. Outra prioridade é treinar o pessoal do hospital sobre como usar o equipamento, "porque um respirador é de pouca utilidade sem as habilidades necessárias para operá-lo", diz o enfermeiro clínico Gilles Jegou.

Para ajudar a formar o pessoal, o hospital criou vídeos explicativos sobre diversos assuntos. Entre eles, tutoriais sobre o uso e remoção do equipamento de proteção para evitar contaminação, bem como sobre procedimentos de risco como intubação, onde um tubo respiratório tem que ser inserido nas vias aéreas do paciente.

A equipe do hospital também teve tempo para aprender com as experiências na Itália, assim como em outras partes da Suíça. Os médicos entram em contato regularmente com outros hospitais para trocar experiências.

"Às vezes especialistas de outras unidades nos dão suas recomendações, para que não cometamos os mesmos erros. É muito enriquecedor", diz Jegou.

No que diz respeito à população em geral, Iridharan é claro sobre o que precisa ser feito.

"Nosso cuidado chega quando já é tarde demais, quando a doença já se instalou. Todos podem ajudar a prevenir a doença: ficar em casa é um gesto que salva vidas", apela o médico.





