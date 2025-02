Musk diz que funcionários federais devem explicar seu trabalho ou serão demitidos

afp_tickers

4 minutos

Elon Musk, o bilionário conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado (22) que todos os funcionários públicos federais devem apresentar uma prestação de contas de sua semana de trabalho ou, caso contrário, perderão seus empregos.

A mensagem foi divulgada poucas horas após o presidente americano pressionar o bilionário a ser “mais agressivo” na redução dos gastos governamentais.

Musk, o homem mais rico do mundo, foi encarregado de cortar gastos e desperdícios no governo federal dos Estados Unidos à frente do chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

“De acordo com as instruções do presidente @realDonaldTrump, todos os funcionários federais em breve receberão um e-mail solicitando compreender o que realizaram na semana anterior. A falta de resposta será considerada como uma demissão”, afirmou Musk em uma publicação na rede social X, de sua propriedade.

Segundo uma cópia do e-mail repassada à AFP, os funcionários federais devem responder com cinco pontos sobre as tarefas do trabalho que realizaram na semana anterior.

O e-mail foi enviado pelo Escritório de Gestão de Pessoal dos Estados Unidos (OPM), com o assunto “O que você fez na semana passada?” e tem como data limite para resposta a segunda-feira às 23H59.

O OPM não respondeu ao pedido de comentários da AFP no sábado à noite.

“Já recebemos uma grande quantidade de boas respostas. Essas são as pessoas que deveriam ser consideradas para uma promoção”, postou Musk no X depois de anunciar a data limite.

O maior sindicato de funcionários federais dos Estados Unidos prometeu desafiar qualquer demissão ilegal em uma declaração do seu presidente Everett Kelley.

“É cruel e desrespeitoso para centenas de milhares de veteranos que estão vestindo seu segundo uniforme no serviço público serem forçados a justificar seus deveres para este bilionário privilegiado, desinformado e não eleito, que nunca prestou uma única hora de serviço público honesto em sua vida”, afirmou Kelley, que preside a Federação Americana de Funcionários Governamentais (AFGE, na sigla em inglês).

Vários funcionários federais disseram à AFP que suas agências aconselharam que não respondam ao e-mail e aguardem por mais instruções, uma recomendação compartilhada pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do Tesouro.

Mais tarde, Musk pareceu minimizar os requisitos da solicitação. Ele escreveu no X que o nível é “muito baixo” e completou: “Um e-mail com alguns pontos que façam algum sentido é aceitável!”.

– “Mais agressivo” –

No sábado, Trump escreveu em sua plataforma Truth Social que “Elon está fazendo um excelente trabalho, mas eu gostaria que fosse mais agressivo”.

Trump designou o empresário do setor de tecnologia para comandar o novo organismo DOGE, responsável por cortar os gastos públicos e enfrentar o suposto desperdício e corrupção.

Na sexta-feira, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que reduzirá seus funcionários civis em pelo menos 5% a partir da próxima semana.

O governo Trump começou na semana passada a demitir milhares de funcionários da administração federal que estavam em período probatório.

A campanha de cortes do DOGE, uma entidade independente dirigida por Musk, foi criticada por vários setores e recebeu sentenças judiciais díspares. Na quinta-feira, um juiz rejeitou uma proposta sindical para interromper temporariamente a demissão de milhares de pessoas.

Musk afirmou durante a semana que trabalharia com Trump enquanto “possa ser útil”, ao mesmo tempo em que os dois rebateram as preocupações sobre conflitos de interesses devido aos contratos das empresas do magnata com o governo.

Nas primeiras semanas de governo, a administração anunciou um plano para que os funcionários federais pedissem demissão em troca de uma indenização equivalente ao pagamento até setembro.

De acordo com o Washington Post, mais de 75 mil funcionários do governo aceitaram esta proposta.

acb/bbk/ic/fp