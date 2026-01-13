Número 2 do chavismo retorna ao X, rede bloqueada na Venezuela por Maduro

O poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello reapareceu nesta terça-feira (13) na rede social X, que está bloqueada desde 2024 na Venezuela por ordem do agora deposto presidente Nicolás Maduro.

Maduro suspendeu a plataforma em 9 de agosto de 2024 como protesto, pouco depois de ser proclamado vencedor das eleições presidenciais em meio a denúncias de fraude.

Ministros, parlamentares e instituições do governo interromperam imediatamente o uso dessa rede, que era o principal canal de informação do país. O acesso a ela dentro da Venezuela requer o uso de VPN, constatou a AFP.

Maduro foi detido em 3 de janeiro por tropas americanas durante um bombardeio a Caracas e a outros três estados. Sua vice-presidente, Delcy Rodríguez, governa de forma interina sob forte pressão de Washington.

Cabello permanece como ministro do Interior. É considerado o número dois do chavismo e um de seus dirigentes mais radicais.

A conta de Cabello tem 2,6 milhões de seguidores e, desde o bloqueio do X, apenas republicava conteúdo de seu programa de televisão ou de aliados. Mas, até agora, Cabello não havia escrito nenhuma mensagem.

“Passo por aqui para enviar um grande abraço aos irmãos e irmãs da Venezuela e do mundo que têm estado atentos ao tema do nosso país”, escreveu Cabello na plataforma. “Vamos retomar esta via para nos comunicarmos, fiquem atentos. Nós venceremos.”

Cabello recebeu mais de 700 comentários em pouco mais de duas horas, entre memes envolvendo Donald Trump, cartazes da recompensa pela captura do ministro e mensagens de solidariedade a Maduro e sua esposa Cilia Flores, que também foi detida.

“Você é o próximo”, “eles vão atrás de você”, escreveram alguns. “Venceremos” e “obrigado por estar e por nunca desistir”, responderam outros.

