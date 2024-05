Número de mortos em desabamento de edifício na África do Sul sobe para 30

1 minuto

O número de mortos no desabamento de um edifício em construção há uma semana na cidade de George, no sul da África do Sul, aumentou para 30 e as autoridades locais informaram, nesta segunda-feira (13), que outras 22 pessoas continuam desaparecidas.

Após a localização, no sábado, de um sobrevivente, as possibilidades de encontrar pessoas com vida entre os desaparecidos são cada vez menores, mas as equipes de emergência prosseguem com as buscas nos escombros.

Dez novos corpos foram encontrados desde a noite de domingo, anunciou a Prefeitura de George, na costa sul do país.

A cidade fez um minuto de silêncio nesta segunda às 14h09 locais (09h09 de Brasília), hora exata do desabamento do prédio uma semana antes para “honrar as vidas perdidas e expressar nossa dor coletiva e nosso apoio às famílias afetadas”.

Até o momento, 29 pessoas foram resgatadas, incluindo o sobrevivente de sábado, um homem que passou 116 horas sob os escombros. “É o milagre que todos esperávamos”, disse o presidente da província, Alan Winde.

Desde que ocorreu a tragédia, cujas circunstâncias ainda não têm explicação, as equipes de resgate trabalham sem descanso.

No dia 6 de maio, um prédio de cinco andares em construção desabou repentinamente quando 81 pessoas, a grande maioria trabalhadores, estavam no local.

ger/cpy/pc/zm/fp/mvv