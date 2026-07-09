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Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 3.811

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Um total de 3.811 pessoas morreram em decorrência dos dois terremotos que atingiram o norte da Venezuela há duas semanas, segundo o balanço oficial, divulgado pelo governo venezuelano.

Os tremores consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, também deixaram 16.740 feridos e 17.907 desabrigados, informou o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

A tragédia atingiu principalmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 prédios foram afetados, dos quais 190 desabaram totalmente.

A presidente encarregada do país, Delcy Rodríguez, pediu nesta quarta-feira (8) a liberação de recursos venezuelanos bloqueados no exterior, enquanto a ONU tentava arrecadar cerca de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) para auxiliar na recuperação do país.

bc/nn/cr/lb/ic

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