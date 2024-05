Número de mortos por chuvas no RS sobe para 66, desaparecidos passam de 100

3 minutos

(Reuters) – Subiu para 66 o número de mortes causadas pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da última semana e ainda existem 101 pessoas desaparecidas, informou a Defesa Civil estadual na manhã deste domingo.

As chuvas, que provocaram cheias em rios em várias regiões do Estado, além do colapso de barragens, destruição de estradas e pontes e afetaram os serviços de fornecimento de água, energia elétrica e de serviços de telefonia também deixaram mais de 80 mil pessoas desalojadas e afetaram, até o momento, mais de 700 mil pessoas em dois terços dos 497 municípios do Estado, segundo a Defesa Civil.

Chovia na manhã deste domingo em algumas regiões do Estado, o que deve atrapalhar os esforços de resgate em locais isolados ou de difícil acesso. O número de mortes confirmadas também deve aumentar nas próximas horas, já que além dos desaparecidos, as autoridades ainda investigam se seis mortes registradas no Estado têm relação com as chuvas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegará nesta manhã ao Rio Grande do Sul, a segunda vez que visita o Estado nesta semana, e desta vez estará acompanhado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de uma comitiva de ministros e outras autoridades.

Lula se reunirá com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que decretou estado de calamidade no Estado, e acompanhará os esforços federais de articulação com autoridades locais nos trabalhos de resgate.

No sábado, em entrevista coletiva ao lado dos ministros da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, que é gaúcho, e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, Leite afirmou que será necessário uma espécie de “Plano Marshall” para reconstruir o Estado após as chuvas, em referência ao plano patrocinado pelos Estados para reconstruir a Europa devastada após a Segunda Guerra Mundial.

Também neste domingo, em discurso a uma multidão de fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco prometeu rezar pela população gaúcha e pediu a Deus que confortes os mortos e os desalojadas.

No sábado, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) adiou as partidas que o Grêmio e o Internacional, os dois principais times do Estado, teriam na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana respectivamente nos próximos dias. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia adiado todas as partidas envolvendo equipes gaúchas nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro.