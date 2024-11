Nações ricas elevam oferta de financiamento climático na COP29 em busca de romper impasse

reuters_tickers

6 minutos

Por Kate Abnett e Valerie Volcovici e Nailia Bagirova

BAKU (Reuters) – Países ricos elevaram sua oferta de financiamento climático para 300 bilhões de dólares por ano na COP29 neste sábado, aumentando as esperanças de um acordo com nações em desenvolvimento que rejeitaram uma proposta anterior por considerarem insuficiente para lidar com os impactos do aquecimento global.

A cúpula climática da ONU deveria terminar na sexta-feira, mas teve um dia extra enquanto negociadores de quase 200 países — que devem adotar o acordo por consenso — tentavam chegar a um acordo sobre o controverso plano de financiamento para a próxima década.

A conferência de duas semanas foi ao cerne do debate global sobre a responsabilidade financeira dos países industrializados ricos, cujo uso histórico de combustíveis fósseis causou a maior parte das emissões de gases de efeito estufa, para compensar os danos causados ​​pelas mudanças climáticas.

Negociadores de vários países em desenvolvimento e nações insulares expressaram frustração sobre um processo da ONU que, segundo eles, não estava à altura do desafio do aquecimento global e saíram temporariamente das negociações na tarde deste sábado.

Não estava claro se eles aceitariam o valor proposto de 300 bilhões de dólares por ano até 2035.

O vice-primeiro-ministro de Fiji, Biman Prasad, disse estar otimista. “Quando se trata de dinheiro, é sempre controverso, mas esperamos um acordo esta noite”, disse ele à Reuters.

O presidente da COP29, Mukhtar Babayev, pediu às delegações dos países que superassem suas diferenças: “Peço que agora intensifiquem seu engajamento uns com os outros para superar a divisão restante”, disse ele em um discurso plenário.

Os países em desenvolvimento rejeitaram uma proposta anterior por a considerarem insuficiente. Ela foi elaborada pelo anfitrião do Azerbaijão na sexta-feira e sugeria que Estados Unidos, Europa e outros países desenvolvidos se comprometessem com 250 bilhões de dólares em financiamento anual.

As falhas anteriores em cumprir as obrigações de financiamento climático também deixaram os países em desenvolvimento desconfiados em relação a novas promessas.

Cinco fontes com conhecimento das discussões a portas fechadas disseram que a UE concordou que poderia aceitar o número maior de 300 bilhões de dólares por ano. Duas das fontes disseram que os Estados Unidos, a Austrália e a no Reino Unido também estavam a bordo.

Um porta-voz da Comissão Europeia e um porta-voz do governo australiano se recusaram a comentar as negociações. A delegação dos EUA na COP29 e o ministério de energia do Reino Unido não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A nova meta visa substituir o compromisso anterior dos países desenvolvidos de fornecer 100 bilhões de dólares em financiamento climático para nações mais pobres por ano até 2020. Essa meta foi cumprida com dois anos de atraso, em 2022, e expira em 2025.

Representantes dos países menos desenvolvidos e blocos de pequenas nações insulares saíram de uma sala de negociação frustrados em um momento na tarde deste sábado, mas disseram que permaneciam comprometidos em chegar a um acordo.

“Não queremos nada mais do que continuar a nos envolver, mas o processo deve ser inclusivo”, disse a Aliança dos Pequenos Estados Insulares em uma declaração.

Em um sinal de algum progresso, os países concordaram na noite deste sábado sobre regras para um mercado global para comprar e vender créditos de carbono que os proponentes dizem que mobilizarão bilhões de dólares em novos projetos para ajudar a combater o aquecimento global.

PRESSIONANDO POR US$390 BI

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil, disse que a nação da floresta amazônica – que deve sediar a cúpula do ano que vem – estava pressionando por 390 bilhões de dólares anuais de países desenvolvidos até 2035.

“Após a experiência difícil que estamos tendo aqui em Baku, precisamos chegar a algum resultado, algum resultado que seja minimamente aceitável em linha com a emergência que estamos enfrentando”, disse ela neste sábado em um discurso na cúpula.

Os negociadores trabalharam durante a cúpula de duas semanas para abordar outras questões críticas sobre a meta de financiamento, incluindo quem é solicitado a contribuir e quanto do financiamento é em uma base de subsídio, em vez de fornecido como empréstimos.

A lista de países obrigados a contribuir – cerca de duas dúzias de países industrializados, incluindo os EUA, nações europeias e Canadá – remonta a uma lista decidida durante as negociações climáticas da ONU em 1992.

Os governos europeus exigiram que outros se juntassem a eles no pagamento, incluindo a China, a segunda maior economia do mundo, e os estados do Golfo ricos em petróleo.

A vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos EUA neste mês lançou uma nuvem sobre as negociações de Baku. Trump, que assume o cargo em janeiro, prometeu novamente remover os EUA da cooperação climática internacional, então negociadores de outras nações ricas esperam que sob sua administração a maior economia do mundo não contribua para a meta de financiamento climático.

Uma meta mais ampla de arrecadar 1,3 trilhão de dólares em financiamento climático anualmente até 2035 — o que incluiria financiamento de todas as fontes públicas e privadas e que os economistas dizem que corresponde à soma necessária — foi incluída no rascunho do acordo publicado na sexta-feira.

(Reportagem de Kate Abnett e Valerie Volcovici)