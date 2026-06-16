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Na capital do ‘barbecue’, torcedores argentinos garantem que o ‘asado’ é o campeão

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Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

A atual campeã Argentina inicia a luta pelo tetracampeonato mundial nesta terça-feira (16) em Kansas City, a autoproclamada capital mundial do churrasco, e os torcedores da ‘Albiceleste’ querem deixar claro que também são campeões na grelha. 

Nos últimos dias, torcedores vestidos de azul-celeste e branco lotaram Kansas City para apoiar a equipe de Lionel Messi na partida de estreia contra a Argélia. 

Além do sonho de conquistar o segundo troféu consecutivo, os torcedores também trouxeram a cultura do ‘asado’ para as ruas desta tranquila cidade do meio-oeste americano. 

Afirmar a supremacia no churrasco é uma atitude ousada em uma cidade que se orgulha de sua reputação culinária, e que conta até com um museu dedicado a essa arte. 

No restaurante argentino Los Hornos, a carne chia na grelha enquanto torcedores com camisas de Messi e Diego Maradona dançam ao som de uma percussão incessante, durante uma concentração antes da estreia da tricampeã.

Marco Narváez, um argentino que vive nos Estados Unidos e é proprietário de uma empresa de reformas, mora no Alabama desde 1996, mas nunca deixou de acreditar que a carne assada de seu país de origem é inigualável.

“Olha, eu já experimentei o churrasco americano e, sinceramente, não gosto”, disse o empresário à AFP durante a festa. 

“Prefiro fazer um ‘asado’ com um pouco de chimichurri. O churrasco argentino não tem preço, e é mundialmente famoso também. Está em outro patamar. Não tem igual”. 

Tony Rivilli, um administrador de imóveis para locação natural de Córdoba, encara o debate com a mente mais aberta, mas acaba concordando que a Argentina leva a melhor. 

“Não teria como dizer que o ‘asado’ argentino não é melhor”, diz o jovem de 25 anos. “Já experimentei os dois, e existe um corte americano chamado ‘brisket’ que é delicioso”.

“Meu problema, ou a diferença que percebo, é que eles gostam de marinar ou adicionar molhos, enquanto, para um argentino, é só sal e pimenta”, compara ele. “Os dois são gostosos, são diferentes. Mas, para mim, um ‘asado’ é uma coisa e um ‘barbecue’ é outra. Isso não significa que você não possa apreciar os dois”.

– “Vai além de comer” –

A alguns quilômetros dali, do outro lado da cidade, os empresários argentinos Leo García e Carlos Espina, de 51 e 52 anos, experimentavam pratos ao estilo americano no popular Joe’s Kansas City BAR-B-QUE. 

“Para mim, nada supera o churrasco argentino”, declara Espina. “Isto aqui é apimentado. Eu prefiro o ‘asado’ argentino”. 

“O gosto é diferente, é outro sabor. Os americanos têm um paladar diferente”, observa ele. 

De volta a Los Hornos, Daniela Ruiz, intérprete de língua de sinais de Buenos Aires, explica que a cultura do ‘asado’ vai além da comida em si. 

“O ‘asado’ argentino é mais do que apenas comer carne. É mais do que simplesmente se reunir. É criar uma conexão verdadeira”, comenta Ruiz, de 54 anos. 

“Você acende o fogo cedo, usando carvão, lenha, o que funcionar, e cozinha a carne por um longo tempo antes de finalmente se sentar à mesa para apreciá-la”, descreve ela. “É algo que vai além de simplesmente se sentar à mesa para comer. Talvez seja isso que lhe confere um sabor inigualável em qualquer outra parte do mundo”.

eb-jw/gbv/iga/aam/yr

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