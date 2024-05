Nadal perde para Zverev na estreia em Roland Garros, em eliminação mais precoce

PARIS (Reuters) – Rafael Nadal sofreu nesta segunda-feira sua eliminação mais precoce no Aberto da França, ao ser derrotado na primeira rodada pelo alemão Alexander Zverev por 6-3, 7-6(5) e 6-3, deixando os fãs se perguntando se o espanhol 14 vezes campeão de Roland Garros voltará ao Grand Slam que ele dominou por duas décadas.

O tenista 22 vezes campeão de torneios do Grand Slam, que venceu o Aberto da França pela primeira vez em 2005 e levantou o mesmo troféu pela última vez em 2022, antes de sofrer uma grave lesão no quadril que descarrilou sua carreira, havia dito anteriormente que este ano poderia ser seu último no circuito.

Depois de voltar ao torneio que não disputou em 2023 e se recusar a confirmar qualquer despedida antes de sua estreia, Nadal mostrou lampejos de sua melhor forma novamente na quadra Philippe Chatrier, mas o jogador de 37 anos acabou derrotado.

“Não tenho 100% de certeza se é a última vez, mas gostei muito, o público foi incrível durante toda a semana de preparação e hoje”, disse Nadal ainda em quadra após a partida.

“Os sentimentos de hoje são difíceis de descrever com palavras, mas é especial sentir o amor no lugar que mais amo”, afirmou. “Gosto muito de jogar e de viajar com a família. O corpo está se sentindo melhor do que há dois meses. Talvez em dois meses eu diga que é o suficiente. Mas é algo que ainda não estou sentindo.”

A vitória significou que Zverev se tornou apenas o terceiro homem a vencer Nadal em Roland Garros, depois de Novak Djokovic e Robin Soderling, com o alemão também mencionando lembranças após ter se retirado do torneio nas semifinais de 2022 devido a uma lesão no tornozelo quando a dupla se encontrou pela última vez.

“Não sei o que dizer… obrigado Rafa, de todo o mundo do tênis, é uma grande honra”, disse Zverev. “Assisti ao Rafa jogar durante toda a minha infância e tive a sorte de enfrentá-lo duas vezes nesta bela quadra.”

Atual campeão em Roma e quarto cabeça de chave em Roland Garros, Zverev quebrou o serviço de Nadal logo no game de abertura e novamente mais tarde para fechar o primeiro set, com o teto da quadra fechado devido à forte chuva em Paris.

Diante da perspectiva de apenas sua quarta derrota em 116 partidas em Roland Garros, Nadal teve um início positivo no set seguinte, quando pulou e cerrou os punhos depois de manter o placar em 2-2 e quebrar o adversário pela primeira vez.

O público começou a sentir uma recuperação quando Nadal passou à frente por 4-2 com alguns golpes vintage em ambos os lados da quadra, mas o firme Zverev se recuperou no décimo game e salvou dois break points antes de dobrar sua vantagem para 2 sets a 0 ao vencer um tiebreak acirrado.

Observado das arquibancadas por seu grande rival Djokovic e por uma série de outros jogadores atuais, Nadal chegou a ter uma vantagem de 2-0 no terceiro set, mas desperdiçou-a quando Zverev empatou e desferiu outro golpe no sétimo game.

A torcida barulhenta fez o possível para empurrar Nadal, mas Zverev manteve a calma para conquistar uma vitória que pode muito bem ser o trampolim de que ele precisa para lutar por um primeiro título de Grand Slam.

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar e Julien Pretot, em Paris)