Namíbia envia militares para combater incêndio em importante reserva de animais

2 minutos

A Namíbia enviou centenas de soldados neste domingo (28) para combater um incêndio que já devastou um terço do Parque Nacional de Etosha, uma das maiores reservas de fauna da África, anunciou o governo. 

Localizado no norte deste país predominantemente desértico, o parque abriga 114 espécies de mamíferos, incluindo o rinoceronte-negro, uma importante atração turística, em risco crítico de extinção. 

O incêndio, que se alastra desde 22 de setembro, causou graves danos ecológicos e destruiu aproximadamente 34% do parque, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. 

O Ministério do Turismo anunciou o fechamento de algumas rotas turísticas e pediu prudência aos visitantes.

O governo anunciou o envio de 500 soldados adicionais para apoiar as equipes de militares, policiais, moradores e bombeiros presentes, informou o gabinete do primeiro-ministro Tjitunga Elijah Nguare em publicação no Facebook. 

“Um número desconhecido de animais morreu. Felizmente, nenhuma perda de vida humana foi registrada”, explicou a Presidência, que indicou que o fogo havia se espalhado para alguns municípios vizinhos.

“O incêndio representa uma ameaça significativa à biodiversidade, à fauna e ao sustento das comunidades das áreas afetadas. Cerca de 30% dos campos do parque foram destruídos pelo incêndio”, destacou a Presidência, que informou que, até o momento, a origem do fogo é desconhecida.

O parque de 22.270 km² abriga o antigo lago salgado de Etosha, que atrai muitos flamingos durante a temporada de chuvas.

