Nasce no México exemplar da menor tartaruga do mundo, em risco de extinção

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um exemplar de uma tartaruga em risco de extinção, considerada a menor do mundo, nasceu em um zoológico da cidade de Guadalajara, no oeste do México, na primeira reprodução desta espécie sob cuidados profissionais.

Trata-se de um espécime da tartaruga-de-lama-de-Vallarta (Kinosternon vogti), com quase dez centímetros de comprimento, que vive em pântanos do rio Ameca, que divide os estados de Nayarit e Jalisco, no oeste do país.  

Nesta área se encontram Puerto Vallarta e Nuevo Vallarta, dois importantes destinos turísticos do México, e por isso parte do hábitat desta tartaruga se perdeu, segundo informação do governo mexicano.   

“É a reprodução, pela primeira vez, da tartaruga-de-lama de Vallarta em um zoológico”, disse à AFP Luis Soto, diretor do Zoológico de Guadalajara. 

Soto explicou que o nascimento foi conseguido pois diversas organizações buscaram o apoio da instituição para ajudar a espécie, da qual se acreditava que existissem apenas cerca de 300 exemplares.

Por isso, o zoológico recebeu um grupo de tartarugas que inicialmente foi apreendida pelas autoridades para fins reprodutivos.

Segundo o governo mexicano, a tartaruga foi descrita pela primeira vez em 2018. Por isso, há poucos estudos científicos que “possam falar sobre como mantê-la tanto na vida silvestre como sob cuidados profissionais”, explicou, por sua vez, o biólogo Ricardo Dávalos, chefe do herpetário (espaço para répteis) do zoológico de Guadalajara.  

