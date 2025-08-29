The Swiss voice in the world since 1935

Naufrágio de barco de migantes na Mauritânia deixa pelo menos 69 mortos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Pelo menos 69 corpos foram recuperados e dezenas de pessoas continuam desaparecidas mais de 48 horas após o naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes em frente ao litoral da Mauritânia, segundo um novo balanço da Guarda Costeira do país comunicado nesta sexta-feira (29) à AFP.

Um balanço anterior reportava 49 mortos e cerca de cem desaparecidos neste naufrágio ocorrido a cerca de 80 km ao norte da capital, Nouakchott.

“O número de corpos recuperados atingiu 69”, indicou à AFP um responsável da Guarda Costeira, que anteriormente havia informado que a embarcação transportava 160 pessoas e que 17 sobreviventes tinham sido resgatados.

A embarcação, proveniente da Gâmbia, naufragou na noite de terça para quarta “em frente a Lemhaijratt”, especificou este responsável.

A Mauritânia, país majoritariamente desértico na África Ocidental, com mais de 700 km de costa atlântica, tornou-se nos últimos anos um ponto de partida para diversos migrantes de todo o continente que tentam chegar à Europa pelo mar.

A embarcação “havia partido da Gâmbia há uma semana”, com “senegaleses e gambianos”, entre outros, a bordo.

“No momento em que os migrantes avistaram as luzes de Lemhaijratt, todos se deslocaram para o mesmo lado, provocando o seu capotamento”, explicou o responsável da Guarda Costeira mauritana.

str-mba-bfm/kjm/mmy/es/fp/jc/dd/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
59 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR