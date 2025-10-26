Navio de guerra dos EUA chega a Trinidad e Tobago, em frente à Venezuela

afp_tickers

2 minutos

Um navio de guerra dos Estados Unidos lançador de mísseis chegou neste domingo (26) a Trinidad e Tobago, um pequeno arquipélago situado em frente à Venezuela, em um momento em que Donald Trump intensifica sua pressão sobre Nicolás Maduro, constataram jornalistas da AFP em Port of Spain.

A chegada do USS Gravely havia sido anunciada na quinta-feira pelo governo do arquipélago anglófono de 1,4 milhão de habitantes, cuja ponta ocidental está a cerca de dez quilômetros da Venezuela.

O destróier permanecerá atracado em Port of Spain, a capital de Trinidad e Tobago, até quinta-feira, período durante o qual uma unidade de fuzileiros navais americanos realizará um treinamento conjunto com as forças de defesa do pequeno país caribenho.

“Há uma boa razão para trazerem seu navio de guerra para cá. É para ajudar a limpar os problemas de drogas que estão no território venezuelano”, disse Lisa, uma moradora de 52 anos que prefere não revelar seu sobrenome.

“É por uma boa causa, muitas pessoas serão libertadas da opressão” e do “crime”, acrescentou.

A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, é uma fervorosa apoiadora de Trump e adotou, desde sua posse em maio de 2025, um discurso virulento contra a imigração e a criminalidade venezuelana em seu país.

Caracas acusa o novo governo trinitário de servir aos interesses de Washington.

ep-pgf/mbj/dga/yr