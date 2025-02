Navios do governo dos EUA não vão pagar para cruzar Canal do Panamá

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (5) que seus navios governamentais vão ter permissão para navegar gratuitamente pelo Canal do Panamá, após forte pressão do presidente Donald Trump.

“Os navios do governo dos Estados Unidos agora podem transitar pelo Canal do Panamá sem taxas de cobrança, economizando milhões de dólares por ano”, escreveu o Departamento de Estado em uma publicação na plataforma X.

Este é o primeiro anúncio público de promessas sugeridas pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, que assinalou que o Panamá tinha oferecido concessões durante as conversas que manteve no país centro-americano no domingo.

Rubio assinalou ter dito ao Panamá que era injusto para os Estados Unidos estar na posição de defender o canal e, além disso, ser cobrado por seu uso.

Desde que venceu a eleição presidencial de novembro, Trump se recusou a descartar o uso da força para tomar o canal, por onde passa 40% do trânsito de contêineres dos Estados Unidos.

Trump e Rubio reclamaram do investimento chinês — incluindo portos em ambos os lados do canal — dizendo que Pequim poderia fechar a hidrovia para os Estados Unidos em uma crise.

O Panamá, por sua vez, negou veementemente as reiteradas alegações de Trump de que a China tem algum papel na operação do canal.

