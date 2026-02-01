Negociações sobre a guerra na Ucrânia são adiadas para quarta-feira

A segunda rodada de negociações diretas entre Kiev, Moscou e Washington sobre um plano dos Estados Unidos para acabar com quase quatro anos de guerra na Ucrânia começará na próxima quarta-feira (4) em Abu Dhabi, anunciou neste domingo o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

O ciclo de reuniões, que não conseguiu estabelecer uma trégua até o momento, estava inicialmente previsto para ser retomado neste domingo. O chefe de Estado ucraniano não explicou o motivo do atraso.

“As datas das próximas reuniões trilaterais foram estabelecidas: 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi”, informou Zelensky na rede social X.

Os governos da Rússia e dos Estados Unidos não confirmaram as novas datas até o momento.

Washington afirma que está próximo de negociar um acordo para encerrar o conflito mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

O principal obstáculo é a divergência entre Rússia e Ucrânia sobre a questão crucial do território.

A Rússia, que ocupa quase 20% do território do país vizinho, pressiona para obter o controle total da região leste de Donetsk e ameaça assumir o controle da área à força em caso de fracasso das negociações.

A Ucrânia considera que ceder território incentivará Moscou e que não assinará um acordo que não consiga dissuadir a Rússia de invadir novamente o país.

Muitos ucranianos consideram inconcebível a ideia de ceder território que seus soldados defendem há vários anos.

Inicialmente, estava previsto um encontro neste domingo em Abu Dhabi, que já recebeu nos dias 23 e 24 de janeiro um primeiro ciclo de negociações com delegações da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos.

Estas foram as primeiras negociações diretas conhecidas entre Kiev, Moscou e Washington para tentar acabar com a guerra.

Paralelamente, o emissário do Kremlin para assuntos econômicos, Kirill Dmitriev, teve uma reunião no sábado na Flórida com o enviado especial americano, Steve Witkoff, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, o genro do presidente Trump, Jared Kushner, e o conselheiro da Casa Branca Josh Gruenbaum.

“Nós nos sentimos encorajados por esta reunião, que demonstra que a Rússia está trabalhando pela paz na Ucrânia”, afirmou Witkoff. Nenhuma parte, no entanto, revelou detalhes das conversas.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. O Kremlin descreveu a ação como uma “operação militar especial” para impedir a expansão da Otan. Na opinião de Kiev, a alegação é um pretexto para apropriar-se ilegalmente de seu território.

A guerra deixou cidades inteiras em ruínas e dezenas de milhares de soldados e civis mortos.

– Ataques –

Longe da mesa de negociações, os bombardeios prosseguiram durante toda a semana em várias regiões ucranianas.

Um ataque de drone russo contra um ônibus que transportava funcionários de uma mina na região de Dnipropetrovsk (centro-leste) matou 12 pessoas e deixou sete feridos neste domingo, anunciaram as equipes de emergência.

Durante a manhã, um ataque com drones russos atingiu uma maternidade na cidade de Zaporizhzhia e deixou seis feridos, incluindo duas mulheres que estavam no local para uma consulta, segundo as autoridades locais.

“Dói muito porque cresci neste estabelecimento, aqui dei à luz a minha filha”, declarou à AFP, sem conter as lágrimas, Svitlana Ivantchenko, diretora do serviço de Ginecologia, atingido pelo ataque.

O ataque destruiu salas de consulta e equipamentos médicos.

Na grande cidade de Dnipro, um homem e uma mulher morreram durante a madrugada em outro ataque com drones russos, anunciou a administração regional.

Perto de Mariupol, cidade sob ocupação russa na região de Donetsk (leste), uma criança e uma mulher morreram em um ataque de drone ucraniano, segundo o administrador da região nomeado por Moscou, Denis Pushilin.

O Exército russo continua avançando no leste da Ucrânia. Neste domingo, as forças de Moscou anunciaram que assumiram o controle da localidade de Sokhetske, ao norte das disputadas cidades de Pokrovsk e Mirnogrado.

