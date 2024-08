Negociador do acordo nuclear de 2015 é nomeado vice-presidente iraniano para Assuntos Estratégicos

O novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, nomeou o ex-chanceler que ajudou a fechar o acordo nuclear histórico de 2015, Mohammad Javad Zarif, vice-presidente para Assuntos Estratégicos, informou nesta quinta-feira (1º) a imprensa estatal.

Zarif ficará encarregado de “monitorar os principais acontecimentos nacionais e internacionais e até que ponto conseguiremos atingir os objetivos da Constituição”, diz o reformista Pezeshkian em carta de nomeação divulgada pela agência de notícias oficial Irna.

Ministro das Relações Exteriores entre 2013 e 2021, no governo do presidente moderado Hassan Rohani, Zarif tornou-se uma figura conhecida no cenário internacional durante as longas negociações para o acordo de 2015, que ruiu três anos depois, quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar seu país e voltou a impor sanções, que exigiu que seus aliados respeitassem.

Zarif tornou-se, no entanto, uma figura representativa de um Irã mais aberto, como prometeu Pezeshkian durante sua campanha, na qual o ex-chefe da diplomacia o acompanhou com frequência.

