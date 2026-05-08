Nepal emite número recorde de permissões para escalar o Everest

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O Nepal anunciou nesta sexta-feira (8) ter emitido um número recorde de 492 permissões para escalar o Monte Everest.

“Emitimos um número historicamente alto de permissões para o Sagarmatha”, disse à AFP Himal Gautam, porta-voz do Departamento de Turismo, em referência ao parque onde fica o Everest.

Uma equipe de alpinistas altamente qualificados, conhecidos no Nepal como “médicos da cascata de gelo”, começou em abril a instalar cordas e escadas no Everest para preparar a temporada de escalada da primavera.

No entanto, um sérac — um bloco de gelo glacial — sobre a já traiçoeira cascata de gelo de Khumbu interrompeu o trabalho, o que gerou temores de atrasos para a temporada no pico mais alto do mundo.

Segundo Gautam, a rota foi aberta até a passagem montanhosa do Colo Sul, a 7.906 metros de altitude, por meio de um trajeto alternativo.

“Esperamos uma boa temporada”, disse à AFP Mingma Sherpa, da Seven Summit Treks, uma das maiores organizadoras de expedições.

O alto número de escaladores gera temor de tráfego intenso e gargalos no caminho até o cume, caso haja menos tempo para a escalada devido a condições climáticas desfavoráveis.

Em 2019, uma fila gigantesca no Everest obrigou equipes a esperar durante horas sob temperaturas abaixo de zero, reduzindo os níveis de oxigênio, o que pode provocar doenças e exaustão.

Ao menos quatro das 11 mortes registradas naquele ano foram atribuídas à superlotação.

A China fechou nesta temporada o acesso ao cume pelo lado norte, no Tibete, o que provocou um fluxo adicional de escaladores no lado sul.

O maior número de alpinistas que receberam permissões nesta temporada é da China (109), seguida pelos Estados Unidos (76).

O Nepal abriga oito dos dez picos mais altos do mundo, e os escaladores estrangeiros que chegam em massa às suas montanhas representam uma importante fonte de renda para o país.

O governo arrecadou um total de 7,1 milhões de dólares (R$ 35,7 milhões) com as permissões para o Everest.

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