The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu afirma que se todos os dirigentes do Hamas fossem eliminados, a guerra em Gaza acabaria

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (13) que, se os líderes do movimento islamista palestino Hamas fossem eliminados, a guerra em Gaza terminaria, pouco antes de uma visita a Israel do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio.

A visita de Rubio ocorre apesar da reprimenda incomum do presidente americano, Donald Trump, pelo ataque israelense contra dirigentes do Hamas no Catar, estreito aliado de Washington.

O ataque sem precedentes, lançado na terça-feira por Israel, tinha como alvo os líderes do Hamas reunidos em um complexo residencial no centro de Doha, a capital desse país mediador nas negociações para uma trégua em Gaza.

Esse ataque “não vai mudar a natureza de nossa relação com os israelenses, mas teremos que falar sobre isso; principalmente, qual impacto isso terá” nos esforços de trégua, afirmou Rubio aos jornalistas.

Segundo o Departamento de Estado, Rubio viajará a Israel para garantir o apoio dos Estados Unidos antes que vários países reconheçam um Estado palestino na Assembleia Geral da ONU.

Após o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, Israel dizimou os líderes do Hamas e jurou destruir e expulsar o grupo do território palestino, onde governa desde 2007.

“Os chefes terroristas do Hamas que vivem no Catar não se importam com o povo de Gaza. Eles bloquearam todas as tentativas de cessar-fogo para prolongar a guerra indefinidamente”, declarou Netanyahu no X.

“Livrar-se deles eliminaria o principal obstáculo para libertar todos os nossos reféns e encerrar a guerra”, acrescentou.

Mas, para o Fórum das Famílias de Reféns, a principal organização israelense que reúne os parentes dos cativos em Gaza, é o próprio Netanyahu quem está impedindo o fim da guerra.

“A operação seletiva realizada no Catar demonstrou, sem dúvida, que existe um obstáculo à libertação dos reféns e ao fim da guerra: o primeiro-ministro Netanyahu”, escreveu o fórum em um comunicado. “Sempre que um acordo está prestes a ser concluído, Netanyahu o sabota”, denunciou.

– Evacuar a Cidade de Gaza –

Na Faixa de Gaza, o exército israelense continuou sua ofensiva, causando pelo menos 32 mortes, segundo a Defesa Civil local.

As forças israelenses afirmaram neste sábado que mais de 250 mil palestinos deixaram a Cidade de Gaza desde a intensificação dos bombardeios e ataques na principal cidade do pequeno território.

O porta-voz da Defesa Civil em Gaza, Mahmoud Bassal, informou que apenas 68 mil pessoas conseguiram evacuar a cidade.

As Nações Unidas estimam que cerca de um milhão de palestinos vivem na Cidade de Gaza e arredores.

As restrições à imprensa em Gaza e as dificuldades para acessar muitas áreas impedem que a AFP possa verificar de forma independente os detalhes fornecidos pelos militares ou os relatórios da agência de defesa civil do território palestino.

Neste sábado, o exército israelense lançou panfletos instando os residentes dos distritos do oeste a evacuar a região em direção ao sul.

As Nações Unidas e membros da comunidade internacional alertaram contra a ação militar, temendo que piore a já grave situação humanitária na Cidade de Gaza, onde a ONU declarou que a fome prevalece.

O conflito estourou em 7 de outubro de 2023 com o ataque do Hamas a Israel, que resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses.

Os combatentes islamistas capturaram 251 pessoas naquele dia. Quarenta e sete delas permanecem detidas em Gaza, incluindo 25 que, segundo o exército, morreram.

A ofensiva de retaliação israelense em Gaza matou pelo menos 64.756 palestinos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

bur-ila/mba/sag/cjc/ic

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
34 Curtidas
26 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR