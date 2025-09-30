Netanyahu diz que não concordou com Estado palestino durante reunião com Trump

afp_tickers

2 minutos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que não concordou com a criação de um Estado palestino em sua reunião de segunda-feira com o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca.

“De jeito nenhum, e não está escrito no acordo. Uma coisa ficou clara: nos oporemos com veemência a um Estado palestino”, declarou Netanyahu em um vídeo publicado na madrugada de terça-feira em seu canal do Telegram.

O chefe de Governo de Israel também afirmou que o Exército permanecerá na maior parte de Gaza, depois de expressar apoio a um plano de paz para o território palestino apresentado pelo presidente americano.

“Nós vamos recuperar todos os nossos reféns, vivos e bem, enquanto (o Exército israelense) permanecerá na maior parte da Faixa de Gaza”, disse.

O ministro israelense das Finanças, o político de extrema direita Bezalel Smotrich, afirmou que o plano do presidente dos Estados Unidos para acabar com a guerra em Gaza é “um fracasso diplomático estrondoso”.

O ministro publicou na rede social X que o plano de 20 pontos é uma “mistura intragável (…) desatualizada” e que representa “um retorno à concepção de Oslo, um fracasso histórico da oportunidade mais legítima do mundo para finalmente libertar-se das correntes de Oslo, um fracasso diplomático retumbante”.

O comentário fez referência ao Acordo de Oslo de 1993 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, com mediação da Noruega, que tentou alcançar a paz entre as duas partes com um reconhecimento mútuo, mas que não foi concretizado.

Smotrich acrescentou que o plano de Trump é “fechar os olhos e dar as costas às lições de 7 de outubro de 2023”, data do ataque violento do movimento islamista Hamas contra Israel, que desencadeou a guerra.

jd/acc/ser/mas/avl/fp