The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Netanyahu se reúne com Trump para abordar o futuro da trégua em Gaza

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá com Donald Trump na Flórida nesta segunda-feira (29), no momento em que o presidente dos Estados Unidos pressiona o chefe de Governo israelense para avançar à próxima etapa do frágil plano de trégua em Gaza.

O encontro na residência de Trump em Mar-a-Lago acontece quando alguns funcionários da Casa Branca temem que tanto Israel como o Hamas estejam protelando a segunda fase do cessar-fogo.

Trump, que anunciou que Netanyahu solicitou a reunião, estaria ansioso para anunciar antes de janeiro um governo tecnocrático palestino para Gaza e a mobilização de uma força internacional de estabilização.

Os dois governantes se reunirão a partir das 13h00 locais (15h00 de Brasília), informou a Casa Branca.

A porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, disse que Netanyahu pretende abordar a segunda fase do acordo, que implica garantir que “o Hamas seja desarmado e Gaza desmilitarizada”.

Netanyahu, no entanto, também tentará mudar o foco do encontro para o Irã, naquela que será sua quinta reunião este ano com Trump nos Estados Unidos. Segundo várias fontes, o líder israelense quer pressionar por mais ataques americanos contra o programa nuclear de Teerã.

O israelense mencionará “o perigo que o Irã representa não apenas para o Oriente Médio, mas também para os Estados Unidos”, afirmou Bedrosian antes de viajar com o primeiro-ministro israelense. 

A visita de Netanyahu dá sequência a dias frenéticos de diplomacia internacional em Palm Beach, onde Trump recebeu no domingo o seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir o fim da invasão russa. 

O cessar-fogo em Gaza anunciado em outubro é uma das principais conquistas do primeiro ano de Trump em seu retorno ao poder, mas sua administração e os mediadores regionais pretendem manter o ímpeto. 

O enviado global de Trump, Steve Witkoff, e seu genro Jared Kushner receberam funcionários de alto escalão dos países mediadores – Catar, Egito e Turquia – em Miami no início do mês.

O momento da reunião com Netanyahu é “muito significativo”, disse Gershon Baskin, copresidente da comissão de construção da paz ‘Alliance for Two States’, que participou de negociações secretas com o Hamas.

“A fase dois precisa começar”, declarou à AFP. Ele acredita que “os americanos percebem que já é tarde porque o Hamas teve tempo demais para restabelecer sua presença”.

– “Fase dois não avança” –

A primeira fase do acordo de trégua exigia que o Hamas libertasse os reféns que permaneciam em cativeiro, vivos e mortos, do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel.

O Hamas devolveu todos, exceto o corpo de um refém. As partes denunciam frequentes violações do cessar-fogo.

Na segunda etapa, Israel deve retirar as tropas de suas posições em Gaza, enquanto o Hamas deve entregar as armas, um ponto de divergência importante para o movimento islamista.

Além disso, uma autoridade interina deve governar o território palestino e uma força internacional de estabilização (ISF, na sigla em inglês) será mobilizada.

O site americano Axios informou na sexta-feira que Trump queria convocar a primeira reunião de um novo “Conselho de Paz” para Gaza, que ele presidiria, no Fórum de Davos, na Suíça, em janeiro.

Mas a publicação apontou que funcionários da Casa Branca estavam cada vez mais exasperados por considerarem que Netanyahu se esforça para travar o processo de paz.

“Há cada vez mais sinais de que o governo americano está se frustrando com Netanyahu”, disse Yossi Mekelberg, analista para o Oriente Médio do centro de estudos Chatham House, com sede em Londres.

“A pergunta é o que vai fazer a respeito (…) porque a fase dois, neste momento, não avança”, acrescentou.

Israel também continua atacando alvos do Hamas em Gaza e do Hezbollah no Líbano, apesar do cessar-fogo no país. A Síria também estará na pauta das conversas.

Mekelberg observou que Netanyahu pode tentar desviar a atenção de Gaza para o Irã justamente quando Israel entra em um ano eleitoral. 

“Tudo está relacionado com permanecer no poder”, afirmou sobre o veterano primeiro-ministro israelense.

dk/sla/cr/mas/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR