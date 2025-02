Netflix anuncia investimento de US$ 1 bilhão no México

A plataforma de streaming Netflix investirá um bilhão de dólares (R$ 5,7 bilhões, na cotação atual) nos próximos quatro anos no México, anunciou o codiretor-executivo da empresa, Ted Sarandos, em plena tensão comercial entre o país e a administração do presidente americano, Donald Trump.

O investimento será destinado à produção de séries e filmes no México, informou Sarandos ao fazer o anúncio durante a coletiva de imprensa diária da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

“O México é tão grandiosos que decidiram investir aqui”, comemorou Sheinbaum, que também destacou, na terça-feira, que o primeiro banco da Espanha, Santander, investirá 2 bilhões de dólares (R$ 11,4 bilhões) nos próximos três anos no país.

Sarandos detalhou que, desde 2020, quando a Netflix estabeleceu sua sede latino-americana na Cidade do México, seu quadro de funcionários aumentou dez vezes.

O filme “Pedro Páramo”, baseada no mítico romance homônimo do escritor mexicano Juan Rulfo, aportou 375 milhões de pesos (aproximadamente R$ 102,7 milhões) ao Produto Interno Bruto (PIB), exemplificou o Executivo.

Na terça-feira, o banco central do México cortou drasticamente seu prognóstico de crescimento para este ano, em meio a uma aguda desaceleração da atividade produtiva propiciada pela incerteza em torno do futuro da relação comercial com os Estados Unidos.

O Banco do México (Banxico, central) reduziu de 1,2% para 0,6% sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

“Prevalece uma elevada incerteza sobre as políticas que a nova administração americana poderá implementar e o alcance que poderiam ter em seu caso”, afirmou o banco central no relatório.

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou taxar todas as importações do México em 25%.

