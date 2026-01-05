Nevasca provoca caos nos transportes do Reino Unido, França e Países Baixos

Voos atrasados ou cancelados nos principais aeroportos europeus, o trem Eurostar paralisado, caminhões bloqueados: uma intensa nevasca perturba nesta segunda-feira (5) os transportes na França, no Reino Unido e nos Países Baixos.

No aeroporto de Amsterdam-Schiphol, foram cancelados cerca de 700 voos, mais da metade das aproximadamente 1.200 decolagens e pousos previstos para o dia.

O tráfego ferroviário também sofreu fortes interrupções, especialmente na região de Amsterdã, e os trens Eurostar que ligam os Países Baixos a Paris e Londres pararam de circular.

No Reino Unido, as temperaturas caíram até -10,9 graus Celsius em Shap, no nordeste de Inglaterra, e a camada de neve acumulada atingiu os 52 centímetros em Tomintoul, no norte da Escócia, segundo o Met Office, o serviço meteorológico britânico.

Foram ainda cancelados voos em aeroportos como Liverpool, no norte de Inglaterra, Aberdeen e Inverness, na Escócia, e Belfast, na Irlanda do Norte.

Na França, nos aeroportos parisienses Charles de Gaulle e Orly, as companhias aéreas tiveram de reduzir os seus voos em 15% devido às intensas tempestades de neve.

Cerca de 250 limpa-neves estavam a postos em ambos os aeroportos, informou o ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot, em coletiva de imprensa, advertindo que provavelmente haveria “cancelamentos e alguns atrasos”.

Na capital francesa, nenhum ônibus circulava durante a tarde e os tradicionais engarrafamentos do fim do dia na região parisiense, quando muitos estão saindo do trabalho, atingiram um nível recorde: 1.020 km.

“No Canadá chegam aos -40 °C e conseguem dar conta porque se antecipam e se equipam, ao contrário de nós”, queixou-se Stéphanie Anoh, de 51 anos, enquanto tentava pegar um trem na estação Saint-Lazare, em Paris, para voltar para casa.

As escolas também foram afetadas na Irlanda do Norte, com um total de 212 estabelecimentos fechados nesta segunda, informaram as autoridades. Dezenas de unidades de ensino também não funcionaram na Escócia, no País de Gales e no norte de Inglaterra.

E as nevascas ainda não chegaram ao fim.

O Met Office prevê neve e placas de gelo até terça-feira à noite na Irlanda do Norte, na Escócia, em parte do País de Gales, no sudoeste e na costa leste de Inglaterra.

A França está com alerta laranja em vigor até à manhã de terça-feira, com possibilidade de prolongar-se ao longo do dia.

Nos Países Baixos, o instituto meteorológico nacional anuncia mais fortes tempestades de neve para quarta-feira.

