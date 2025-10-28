Nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EUA cancelou seu visto

O nigeriano Wole Soyinka, Prêmio Nobel de Literatura em 1986 e um crítico ferrenho do presidente Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (28) que o consulado dos Estados Unidos em Lagos anulou seu visto.

“Quero dizer ao consulado (…) que estou muito satisfeito com o cancelamento do meu visto”, declarou o famoso dramaturgo e autor nigeriano em uma coletiva de imprensa.

No início deste ano, Soyinka havia informado que fora convocado pelo consulado americano para uma entrevista no processo de renovação de seu visto.

Segundo uma carta enviada a Soyinka pelo consulado, consultada pela AFP, os funcionários citaram as regras do Departamento de Estado que permitem “anular um visto de não imigrante a qualquer momento, a seu critério”.

Lendo a carta em voz alta diante dos jornalistas em Lagos, capital econômica da Nigéria, o Nobel declarou que os funcionários pediram que ele levasse seu passaporte ao consulado para que o visto fosse anulado.

O dramaturgo de 91 anos foi professor e recebeu distinções de grandes universidades americanas, especialmente Harvard e Cornell.

A administração Trump considera o cancelamento de vistos um elemento central em sua política contra a imigração, mirando especialmente estudantes que se manifestam sobre os direitos dos palestinos.

Questionada pela AFP, a embaixada dos Estados Unidos em Abuja recusou-se a fazer qualquer comentário.

Soyinka teve residência permanente nos Estados Unidos, mas destruiu seu documento depois que Donald Trump venceu a primeira eleição em 2016.

Soyinka continua sendo um crítico contundente do presidente Trump, que agora cumpre seu segundo mandato.

