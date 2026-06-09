Nintendo anuncia remake do jogo ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’

afp_tickers

2 minutos

A gigante japonesa dos videogames Nintendo anunciou, nesta terça-feira (9), o lançamento, ainda este ano, de uma nova versão de seu jogo de aventura “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” para o console Switch 2.

Lançado no fim de 1998 para o console Nintendo 64, “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” foi um dos títulos mais conhecidos de sua época, com um universo em 3D muito detalhado.

Seu sistema de combate permitia aos jogadores fixar um alvo entre os inimigos, recurso que desde então se tornou comum na indústria dos videogames.

A empresa deu poucos detalhes sobre a nova versão de “Ocarina of Time” durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, e disse apenas que o jogo chegará este ano, coincidindo com o 40º aniversário da série.

Como na maioria dos episódios desta saga, criada em 1986 por Shigeru Miyamoto, o pai de Mario, “Ocarina of Time” narra as aventuras de Link, um elfo de túnica verde, que enfrenta o senhor do mal Ganondorf para resgatar a princesa Zelda.

A imprensa especializada costuma descrever “Ocarina of Time” como um dos melhores videogames da história. No site de avaliações Metacritic, o jogo lidera a classificação dos melhores títulos de todos os tempos, com média de 99 pontos em 100.

A série vendeu mais de 140 milhões de cópias em todo o mundo. Seu último grande título, “Tears of the Kingdom”, lançado em 2023, tornou-se o jogo com vendas mais rápidas de toda a saga.

Um filme em live-action baseado no universo do jogo está previsto para 2027.

kf-dax/es/dbh/lm/aa