Nissan sofre queda na Bolsa após informação de que descartou fusão com a Honda

As ações da Nissan registraram forte queda nesta quarta-feira (5) na Bolsa de Tóquio depois que o jornal econômico Nikkei informou que a montadora abandonou as negociações para uma fusão com a concorrente Honda.

O jornal e outros meios de comunicação japoneses informaram que a Honda propôs transformar a Nissan em uma subsidiária, ao invés do plano inicial de integrar as duas empresas em um novo conglomerado.

O Nikkei destaca que a proposta foi recebida com “forte oposição” dentro da Nissan e os executivos da empresa decidiram abandonar as negociações.

Após a publicação da informação, as ações da Nissan caíram 4,8% em Tóquio. Os títulos da Honda subiram 12%.

A Bolsa de Tóquio suspendeu a cotação da Nissan, alegando que era necessário confirmar a veracidade das informações sobre o fim das negociações.

As duas montadoras japonesas concordaram em dezembro com o início das negociações para formar o terceiro maior grupo automotivo mundial, uma manobra considerada uma tentativa de competir contra a Tesla e as empresas chinesas de veículos elétricos.

O CEO da Honda, Toshiro Mibe, afirmou na época que não era uma operação de resgate da Nissan, que no ano passado anunciou o corte de milhares de postos de trabalho depois de registrar uma queda de 93% do lucro no primeiro semestre.

A Nissan enfrentou uma década turbulenta, com a detenção em 2018 no Japão de seu ex-CEO Carlos Ghosn, que depois fugiu para Beirute em uma operação cinematográfica.

A empresa também registra bilhões de dólares em dívidas que, segundo a imprensa, deve pagar nos próximos dois anos.

